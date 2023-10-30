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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı 35'e yükseldi

Siyonist İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki sivillere yönelik düzenlediği yoğun hava saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin sayısı 35'e yükseldi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 05:54 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Gazze'de katlettiği gazeteci sayısı 35'e yükseldi
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden gazeteci sayısının 35 olduğu duyuruldu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Telegram sayfasından yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik İsrail saldırıları sonucu 35 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Açıklamada, ölen 35 gazetecinin isimlerinin yer aldığı liste yayımlandı.

İsrail'in Lübnan sınırında çıkan çatışmalarda da İsrail askerlerinin ateşi sonucu bir Lübnanlı gazeteci yaşamını yitirmişti.

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