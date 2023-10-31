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Dünya

İşgalci İsrail'in Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti

İsrail savaş uçakları ve topçularının gece boyu Gazze'nin tüm bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

AA31 Ekim 2023 Salı 05:59 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Gazze'ye gece boyu süren saldırılarında onlarca kişi hayatını kaybetti
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Filistin haber ajansı WAFA'nın Gazze'deki yerel basın kaynaklarından aktardığı habere göre, Gazze'nin orta kesimlerindeki Zevayde bölgesindeki Tıp Merkezi Hizmetleri yakınındaki Ebu Şemmale ailesine ait evin hedef alınması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nde 4 katlı bir eve düzenlenen hava saldırısı sonucu onlarca kişi öldü, birçok kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca, kentin kuzeybatı kesimlerindeki Atatra, Beyt Lahye ve Beyt Hanun bölgelerini yoğun bombardımana tuttu.

Mısır sınırına yakın Rafah'ın doğusu, Han Yunus, el-Beric bölgeleri de topçu atışlarıyla vuruldu.

Rafah kentinin batısında bir ev ve Tel el-Heva'da birçok evin bombalanması sonucu 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Ayrıca İsrail uçakları Gazze'nin birçok bölgesine aydınlatma fişekleri atarak keşif uçuşları yapmayı sürdürüyor.


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