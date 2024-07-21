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Dünya

İşgalci İsrail'in Hudeyde'ye hava saldırısı... Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İşgalci İsrail'in Yemen'in Hudeyde kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 16:13 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Hudeyde'ye hava saldırısı... Ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunun haberine göre, Husilerin sözde Sağlık Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada İsrail ordusunun Hudeyde'ye saldırısında ölenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ifade edilirken, 3 kişinin kayıp, 83 kişinin de yaralı olduğu kaydedildi.

Hudeyde kentindeki Sevra Hastanesi Müdürü, İsrail'in Hudeyde'ye bombardımanı nedeniyle yaralananların kentteki farklı hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etmişti.

Yaralıların büyük bir kısmının "ağır yaralı" olması nedeniyle ölü sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Husilere bağlı el-Mesira televizyon kanalı dün "Hudeyde kentinin bir dizi bombayla hedef alındığını" duyurmuştu.

Bombardımanın, Hudeyde Limanı'ndaki yakıt depolarını vurduğu aktarılmıştı. Saldırda son olarak 3 kişinin öldüğü, 87 kişinin yaralandığı aktarılmıştı. Sosyal medyada, Hudeyde Limanı yakınlarında güçlü patlamalar meydana geldiği, infilak nedeniyle mantar bulutunun yükseldiği görülmüştü.

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