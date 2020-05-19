İşgalci İsrail'in ''ilhak'' lobisi ifşa oldu! ABD senatosunda ikna faaliyetleri...

AA 19 Mayıs 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 19 Mayıs 2020 Salı 00:20

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yayınlanan haberde, Büyükelçi Dermer'in, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ABD'de kasım ayında yapılacak başkanlık seçiminden önce "ilhak" etmesi için Başkan Donald Trump'a yakın isimler ile ABD senatosundaki bazı kişileri ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

Dermer'in ABD'deki başkanlık seçimini Demokrak Partinin adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Joe Biden'ın kazanmasından endişe duyduğu, bu nedenle de ilhakın kasımdan önce uygulanması için Washington'da üst düzey ABD'li yetkililer nezdinde lobi faaliyetleri yürüttüğü ifade edildi.

Haberde, hem İsrail Başbakanı Netanyahu'nun hem de Büyükelçi Dermer'in, seçimi Biden'ın kazanması halinde ABD'nin Filistin ve İsrail'e yönelik bakışında "ciddi" değişiklik olabileceği endişesi taşıdığına dikkati çekildi.

İsimleri açıklanmayan ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırılan haberde, Dermer'in basına kapalı bir brifingde, "İsrail ilhak konusunda şimdi harekete geçmeli çünkü seçimde ne olacağını bilmiyoruz. Belki Biden kazanabilir. Şu anda açık bir pencere var ve bunu değerlendirmeliyiz." dediği aktarıldı.

Haberde ayrıca, İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi'nin "ilhaka yönelik çekincelerini" geçen hafta İsrail'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yaptıkları görüşmelerde dile getirdiği kaydedildi.

İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin ise söz konusu habere ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

ABD Başkanı Trump'ın Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi dün Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ilhak etmenin vaktinin geldiği değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.