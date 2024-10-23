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Dünya

İşgalci İsrail'in İran tiyatrosunda 'sözde' misilleme sinyali

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hatzerim Hava Üssü'nü ziyaret ederek, İran'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin 'İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak.' ifadesini kullandı.

AA23 Ekim 2024 Çarşamba 15:06 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in İran tiyatrosunda 'sözde' misilleme sinyali
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant, İsrail'in güneyindeki Hatzerim Hava Üssünü ziyaret etti.

Burada askerlerle bir araya gelen Gallant, onlara hitaben, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." ifadesini kullandı.

İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı. Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

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