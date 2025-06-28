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Dünya

İşgalci İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda 9 gazeteci hayatını kaybetti

İşgalci İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

AA28 Haziran 2025 Cumartesi 11:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda 9 gazeteci hayatını kaybetti
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İran devlet televizyonunu, İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılarda 9 gazetecinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Saldırılarda ölen gazeteciler ise Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin kızı Fereşte Bakıri, İhsan Zakiri, Ali Tehmasebi, Muin Nezeri, Ramazan Ali Çubdari, Emir Hüseyin Tavusi, Muhammed Cevad Elvendi, Masume Azimi ve Nima Receppur olarak açıklandı.

Masume Azimi ve Nima Receppur, İsrail'in İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) 16 Haziran'da düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitirmişti.

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