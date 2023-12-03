İşgalci İsrail'in işkencelerini anlattılar: Hapishaneleri diriler mezarlığına çevirdiler

Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL "GÜVENLİ" DEDİĞİ GAZZE'NİN GÜNEYİNDEKİ SİVİLLERDEN BÖLGEYİ TERK ETMELERİNİ İSTEDİ

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayımladı. İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in "insani ara"nın ardından abluka altındaki Gazze'ye yakıt girişini azaltmasının çok kişinin canına mal olabileceği uyarısında bulundu.

Tunus'ta, Filistin'e destek gösterisi düzenleyen çocuklar İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını protesto etti.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esir İşleri Heyeti, İsrail'in, 7 Ekim'den bu yana esirlere uyguladığı işkence ve cezalandırmalarla hapishaneleri "diriler mezarlığına" çevirdiğini belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 361 artarak 15 bin 523'e yükseldi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, İsrail saldırısı altındaki Gazze'ye yönelik yardım çalışmalarına ilişkin, "Kızılay 500 milyon lira civarında bir yardım aldı, nakdi yardımdan bahsediyorum. Yaklaşık 100 milyona yakın da şu ana kadar yardım gönderilmiş durumda. Ama bunlar günlük, anlık değişiyor. Bir taraftan gönderdiğimiz ayni yardımlar var." dedi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde Sağlık Bakanlığına bağlı bir personeli darbederek gözaltında aldığı bildirildi.

İsveç'te, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde, Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Kazakistan'da 40'tan fazla ülkenin diplomatik misyon temsilciliğinin katıldığı yılbaşı kermesinde stant açan Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği bu yıl elde ettikleri gelirin bir kısmını Gazze'ye bağışlama kararı aldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde bağırsak, cilt ve hepatit türlerinin yayılması konusunda uyardı.

Karabük'te Filistinlilere destek amacıyla bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

İsrail'de yayın yapan Maariv gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze'ye saldırılarının Savunma Bakanı Yoav Gallant ile arasındaki eski anlaşmazlıkları daha da derinleştiğini yazdı.

İstanbul Üsküdar'da bir araya gelen HÜDA PAR üyesi bir grup, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentinde çocukların önderliğinde çok sayıda kişi Filistin'e destek gösterisi için bir araya geldi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarında İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldıklarını duyurdu.

ABD'li araştırma şirketi Gallup'un anketine göre, ABD'lilerin yüzde 50'si İsrail'in Gazze'ye saldırılarını desteklerken yüzde 45'i karşı çıkıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Tanık olduğumuz durumla ilgili endişelerimizi ifade edebilecek kelime bulamıyorum. Derhal ateşkes" dedi.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, pazar duası mesajında, "İsrail ve Filistin'de durum ciddi. Ateşkesin bozulması üzüntü verici. Bu ölüm, yıkım, sefalet anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail'in uluslararası insancıl hukuka saygı göstermesi gerektiğini belirterek, saldırıların hedefi Gazze'de çok fazla masum sivilin öldürüldüğünü kaydetti.

İsrail ordusu, "insanı ara"nın sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne yeniden başlattığı saldırılara şiddetini artırarak devam ettirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) aktivistler Filistin'e destek gösterisi düzenledi ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini okuyarak acil ateşkes çağrısında bulundu.

İsrail ordusu: Lübnan'dan düzenlenen saldırıda 4 askerimiz yaralandı

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Birimi, İsrail saldırıları sonucu yıkılan binaların enkazı altında binlerce ölü bulunduğunu, süregelen bombardıman ve ekipman yetersizliği nedeniyle cesetlerin çıkarılamadığını bildirdi.

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da 60 Filistinliyi gözaltına aldı

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İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

Kassam Tugayları: Gazze'de 60 İsrail askerinin mevzilendiği noktayı hedef aldık

İsrailli askeri hahamın, "Gazze ve Lübnan'ı işgal etme" çağrısı gündem oldu

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Ghebreyesus: "(Gazze'ye yönelik saldırılar) Tanık olduğumuz durumla ilgili endişemizi ifade edecek kelime bulamıyorum. Şimdi ateşkes"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, 142 Türk vatandaşı ve aile yakınının, dün gece Gazze'den Mısır'a geçtiğini açıkladı.

İsrail ordusu, Suriye'den düzenlenen roket saldırısına topçu atışıyla karşılık verildiğini bildirdi.

İsrail'in gece boyu, abluka altındaki Gazze'de hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

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00:02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti