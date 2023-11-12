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Dünya

İşgalci İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki 2 bebek hayatını kaybetti

Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktorun da hayatını kaybettiği belirtildi.

AA12 Kasım 2023 Pazar 06:28 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki 2 bebek hayatını kaybetti
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Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

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Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı.

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Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

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