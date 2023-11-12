İşgalci İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Şifa Hastanesi'nde kuvözdeki 2 bebek hayatını kaybetti

Aksa Kanalı Telegram sayfasından verdiği haberde, Mehdi Çocuk Doğum Hastanesi'ne İsrail saldırıları sonucu iki doktor yaşamını yitirdi, hastaneye sığınan halktan da yaralananlar oldu.

İnsan Hakları İçin Çalışan İsrailli Doktorlardan Gazze'deki sağlık krizine tepki: "Bebekler ölümle mücadele ediyor" Şifa Hastanesi'nde elektriklerin tamamen kesik olduğu, sağlık personeli, yaralılar ve sığınmacılarla birlikte içeride bulunan herkesin İsrail güçlerinin ateşine maruz kaldıkları ve çıkmak isteyenlere de ateş açıldığı aktarıldı. Gazze'de bütün insanlık ölüyor! 600 yaralı ve hasta ölümle burun buruna Hizmet dışı kalan Şifa Hastanesi'nde ise elektrik olmadığından kuvözde oksijene bağlı bebeklerden ikisinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Şİfa Hastanesi Müdürü Dr. Muhammed Ebu Silmiye, hastaneye İsrail silahlı insansız hava araçlarıyla ateş açıldığını söyledi.

Gazze'ye ölüm yağıyor: İşgalci İsrail'in hastane saldırısında 2 doktor daha şehit oldu