28 Kasım 2025 Cuma
  • İşgalci İsrail'in kurşunu geri sekti: Katil asker vuruldu
Dünya

İşgalci İsrail'in kurşunu geri sekti: Katil asker vuruldu

Soykırımcı İsrail ordusunun, Gazze'nin güneyindeki askeri faaliyetleri sırasında bir askerin vurulduğu açıklandı.

AA28 Kasım 2025 Cuma 18:42
İşgalci İsrail'in kurşunu geri sekti: Katil asker vuruldu
İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, ordunun, Gazze'nin güneyindeki askeri faaliyetleri sırasında bir askerin orta derecede yaralandığı ifade edildi.

Haberde, konuya ilişkin ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusunun verilerine göre, Gazze'ye saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana 471'i kara saldırılarında olmak üzere 923 İsrail askeri öldü, 2 bin 982'si karadaki çatışmalarda olmak üzere 6 bin 390 İsrail askeri yaralandı.

Bu veriler, Gazze, Lübnan, Batı Şeria ve İsrail'de ölen ve yaralanan askerleri kapsıyor ancak İsrail polisi ve İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) mensuplarını içermiyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 69 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 171 bin kişi yaralandı.

BM, Gazze'nin yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 70 milyar dolar olduğunu belirtiyor.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

