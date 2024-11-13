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Dünya

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ağır bilanço: Bugüne kadar 3 bin 365 kişi hayatını kaybetti

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'ın çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda dünkü bilançonun 78 ölü ve 122 yaralı olduğunu açıkladı. 8 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısı 3.365'e, yaralıların sayısı ise 14.344'e ulaştı.

AA13 Kasım 2024 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ağır bilanço: Bugüne kadar 3 bin 365 kişi hayatını kaybetti
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Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun devam eden saldırıları sonucu yaşanan can kayıplarına ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun dün Lübnan'ın birçok bölgesine düzenlediği saldırılarda 78 kişinin öldüğü, 122 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 365'e, yaralı sayısının da 14 bin 344'e yükseldiği belirtildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 518 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıklamıştı.

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