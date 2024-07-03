İşgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olan Filistinli sayısı 37 bin 953'e yükseldi

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 271. gününde sürüyor.

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN 271 GÜNDÜR SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜĞÜ GAZZE'DE CAN KAYBI 37 BİN 953'E ÇIKTI

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 271 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 "katliam" gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 953'e, yaralananların sayısının da 87 bin 266'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.

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Gazze'deki hükümet, İsrail'in "tahliye" uyarısının ardından Han Yunus kentindeki Gazze-Avrupa Hastanesinin boşaltılmasını istemesini "yeni bir tarihi suç" olarak nitelendirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail saldırıları altındaki Gazze'nin güneyindeki en büyük sevk hastanelerinden biri olan Gazze-Avrupa Hastanesinin "bir an önce hizmete açılması" çağrısında bulundu.

İsrail Devlet Savcısı Amit Aisman'ın, "Uluslararası Ceza Mahkemesini (UCM) memnun etmek" amacıyla Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında soruşturma yapılmasına ilişkin adımlar attığı iddia edildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 24 Temmuz'da ABD Kongresine hitap edecek olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bu ay Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.

İsrail'in Han Yunus'ta verdiği tahliye emirinin ardından Gazzeli ailelerin bölgeyi terk etmeye başladığını duyuruldu. Birleşmiş Milletler'in Filistin Ajansı (UNRWA), 250 bin kişinin Han Yunus'u terk edeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

İsrail Başbakanı Netanyahu, New York Times gazetesine İsrail'in savaşı bitireceği yönünde bilgi veren ve isimlerinin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkililere cevap vererek, "Bu isimsiz kaynakların kim olduğunu bilmiyorum ama şunu net bir şekilde ifade etmek için buradayım. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

ABD İçişleri Bakanlığı Özel Asistanı Maryam Hassanein, hükümetin İsrail politikası nedeniyle görevinden istifa ettiği duyurdu. Hassanein açıklamasında, "Müslüman bir Amerikalı olarak, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımını finanse etmeye ve mümkün kılmaya devam ederek farklı kadroların sesini görmezden gelen bir yönetim için çalışmaya devam edemem" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze politikaları nedeniyle istifa edenlerden 12 hükümet çalışanı yayımladıkları ortak açıklamada, "Amerika'nın İsrail'e sağladığı diplomatik koruma ve silah akışı, Filistinlilerin öldürülmesi ve açlığa mahkum edilmesinde inkar edilemez şekilde suç ortağı olmamıza sebep olmuştur." ifadelerini kullandı

Pakistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Munir Akram, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği soykırımın" durdurulması için derhal müdahale edilmesi gerektiğini söyledi

İsrail'in Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarda çok sayıda kişi öldü ve yaralandı

Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırıları ve Filistinlileri "aç bırakma politikası" protesto edildi.

Suudi Arabistan Bakanlar Kurulu, ülkesinin, İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarını durdurmak ve Filistin'in uluslararası tanınırlığını artırmak için "yakın çaba" gösterdiğini söyledi.

02:51 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

02:33 Yemen'deki İran destekli Husiler, Rusya ile Gazze Şeridi ve Kızıldeniz'deki gelişmeleri görüştü.

01:31 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında yaşanan gerginliği ele aldı.

00:30 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tuıgayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir eve sığınan 14 İsrail askerini hedef aldıklarını bildirdi.

00:15 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Haziran'da bir kez daha sökülen Gazze'deki yüzer iskelenin halen İsrail'in Aşdod Limanı'nda tutulduğunu açıkladı.

00:00 Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Han Yunus kentinin doğusunda "bölgenin boşaltılması" çağrısının çok endişe verici olduğunu belirterek, bu denli büyük bir "tahliyenin" sivillerin acılarını daha fazla artıracağı uyarısında bulundu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 900 Filistinli öldü, 86 bin 60 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 317'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 671 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.