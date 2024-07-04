İşgalci İsrail'in saldırılarında son 10 günde 385 Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 272. gününde sürüyor.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON 10 GÜNDE 385 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 272 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 58 kişi yaşamını yitirdi, 179 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 385 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda ölenlerin sayısı, 272 günde, 38 bin 11'e, yaralı sayısı ise 87 bin 445'e çıkmış oldu.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı aktarıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin doğusunda sivillerin sığındığı bir okulu hedef alması sonucu 5 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 11'e, yaralıların sayısı ise 87 bin 445'e yükseldi.

İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 10 günde 385 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki Filistinli gruplarla esir değişimi anlaşmasına "her zamankinden daha yakın olduğunu" söyledi.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait arazilere el koyma kararını kınayarak, "Fiili durum yaratmaya yönelik ve ilhakla sonuçlanabilecek eylemlere son verilmelidir." açıklamasında bulundu.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda en az 10 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Suudi Arabistan ile ABD, ikili ilişkilerin yanı sıra İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ve Sudan'daki gelişmeleri ele aldı.

İsrail ile tansiyonun giderek tırmandığı Lübnan Hizbullahı'nın İsrail topraklarına 20 insansız hava aracı (İHA) gönderdiği ve 200'den fazla roket attığı belirtildi

İsrailli yetkililer, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetten bazı aşırıcı unsurların müzakere teklifine yanıt veren Hamas ile ateşkesi baltalamaya çalıştığını dile getirdi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nin jeneratörlerinin yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde çalışmayı durduracağı belirtildi.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıktı

Malezya, hükümet, sivil toplum kuruluşları ve şirketlerin de desteğiyle Filistin için insani yardım girişimi başlatıldığını duyurdu

Avustralya'da Yeşiller Partisi'nin, Filistin'in devlet olarak tanınmasına yönelik Senatoya sunduğu önergeye destek verdiği için parti grubundan süresiz olarak uzaklaştırılan iktidardaki İşçi Partisi'nin Senatörü Fatima Payman partiden istifa ettiğini açıkladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü, iki askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

02:21 Fas'ın başkenti Rabat'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması için müdahale edilmesi talebiyle gösteri gerçekleştirildi.

02:05 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırıda 2 Filistinli şehit oldu.

02:00 İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 9 Filistinli şehit oldu.

01:00 İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir subayın hayatını kaybettiğini, 3 askerinin de ağır yaralandığını duyurdu.

00:00 Hamas, Gazze Şeridi'nde ateşkes için arabulucularla fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694'ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 925 Filistinli öldü, 87 bin 141 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 320'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 674 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 556 Filistinli hayatını kaybetti.