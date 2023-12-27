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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de özel sektörün zararı 1 milyar doları aştı

İşgalci İsrail güçlerinin, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında Filistin'de özel sektörün toplam zararının 1,5 milyar doları bulduğu belirtildi.

AA27 Aralık 2023 Çarşamba 18:37 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in saldırısı altındaki Filistin'de özel sektörün zararı 1 milyar doları aştı
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Filistin Merkezi İstatistik Kurumundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin maruz kaldığı saldırılar sebebiyle özel sektörün ortalama günlük zararın 25 milyon dolar civarında seyrettiği tahmin ediliyor.

Toplam zarar hesapları yapılırken, henüz hesaplanmamış zarar gören mülk ve sabit kıymet kayıpların hariç tutuldu.

Bu çerçevede özel sektörün 7 Ekim'den bu yana toplam zararının yaklaşık 1,5 milyar doları bulduğu belirtildi.

Batı Şeria'daki kentler arasındaki iletişimin kesilmesi ve kentlerin sürekli baskın altında olması ile bölgeye mal girişinin kısıtlı olması nedeniyle de bazı işletmeler üretim yapamıyor.

Bu nedenle Batı Şeria'daki işletmelerin yüzde 29'unun üretiminde düşüş yaşanırken, 35 bin işletme ise üretimi durdu.

Gazze Şeridi'ndeki işletmelerin çoğu da üretimlerini tamamen sonlandırmak zorunda kaldı.

Filistin'deki özel kuruluşların ise 56 bini Gazze'de, 120 bini işgal altındaki Batı Şeria'da olmak üzere 176 bin civarında.

Filistin özel sektöründeki işçi sayısının 349 bini Batı Şeria'da, 173 bini Gazze Şeridi'nde olmak üzere 522 bin işçi olduğu kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılar sonucunda bölgedeki toplam işçi sayısının yaklaşık yüzde 89'unun çalışmayı bıraktığı da belirtildi.

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