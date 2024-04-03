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Dünya

İşgalci İsrail'in saldırısında 2 gazeteci hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 gazeteci daha yaşamını yitirdi.

AA3 Nisan 2024 Çarşamba 12:10 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in saldırısında 2 gazeteci hayatını kaybetti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

"Kudüs'ün Sesi" radyosunda sunucu ve editör olan Muhammed es-Seyyid Ebu Sahil ile dijital içerik editörü Tarık es-Seyyid Ebu Sahil'in İsrail ordusunun Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne yönelik baskınında hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140'a yükseldiği bildirildi.

Medya Ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail ordusu
  • gazeteci ölümü

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