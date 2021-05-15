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Dünya

İşgalci İsrail'in şehit ettiği 3 Filistinlinin cenazesi toprağa verildi

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen gösteriye müdahalesi sonucu hayatını kaybeden 3 Filistinli son yolculuklarına uğurlandı.

AA15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22 - Güncelleme: 15 Mayıs 2021 Cumartesi 18:22
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İsrail'in Kudüs ve Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederken öldürülen 22 yaşındaki Malik Hamdan, 20 yaşındaki Hussam Asayra ve 23 yaşındaki Nizar Ebu Zeyna için Batı Şeria'da cenaze töreni düzenlendi.

Törene katılanlar, kılınan cenaze namazları ve edilen duaların ardından Filistin bayrağına sarılı naaşları omuzlarında taşırken, "Kanımızla, ruhumuzla emrindeyiz ey şehit" şeklinde sloganlar attı.

İsrail askerleri tarafından öldürülen Filistinli gençlerden Hamdan Nablus kentine bağlı Salim beldesinde, Asayra Nablus'un güneyindeki Asira el-Kıbliyye köyünde, Ebu Zeyna ise Tulkerim kentine bağlı Şuveyke beldesinde toprağa verildi.

İsrail güçlerinin dün Batı Şeria'daki gösterilere müdahalesinde 10 Filistinli yaşamını yitirmişti.

- Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine de İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adı verilen askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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