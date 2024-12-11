İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Aralık 2024 Çarşamba / 10 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,8727
  • EURO
    36,6359
  • ALTIN
    3017.98
  • BIST100
    10166
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyişi görüntülendi
Dünya

İşgalci İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyişi görüntülendi

Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırarak Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kentini işgal eden İsrail'in buradaki tanklarını görüntülendi.

AA11 Aralık 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in Suriye topraklarında ilerleyişi görüntülendi
ABONE OL

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından hava saldırılarını artırdığı Suriye'de, dün Golan Tepeleri'nin de ilerisine girerek Lübnan-Suriye hattındaki toprakları işgal ederken Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

Sahadaki AA ekiplerinin kaydettiği çekimlerde, Kuneytra sokaklarında mevzilenen İsrail tankları görülüyor.

İsrail ordusundan dün yapılan açıklamada, Baas rejiminin devrilmesinden bu yana 320 "stratejik hedefe" hava saldırısı düzenlendiği belirtilmişti.

Vurulan hedefler arasında Suriye'nin hava savunma sistemleri, füze depoları, askeri uçak ve helikopterlerin yanı sıra savaş gemilerinin de olduğu belirtilen açıklamada, bu saldırılarda Baas rejiminden geriye kalan Suriye'nin askeri kapasitesinin "yüzde 70'ten fazlasının ortadan kaldırıldığı" iddia edilmişti.

  • Kuneytra tankları
  • İsrail işgali
  • hava saldırıları

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.