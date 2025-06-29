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Dünya

İşgalci İsrail'in, Tahran'daki cezaevi saldırısında 71 kişi öldü

İşgalci İsrail'in 23 Haziran'da Tahran'daki Evin Cezaevine saldırısında 71 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

AA29 Haziran 2025 Pazar 13:00 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in, Tahran'daki cezaevi saldırısında 71 kişi öldü
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Yargı Sözcüsü Asgar Cihangir, Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsrail'in 23 Haziran'da Evin Cezaevine düzenlediği saldırıya ilişkin bilgi veren Cihangir, saldırıda cezaevi personeli, askerler, mahkumlar, hükümlülerin aileleri ve cezaevinin bitişiğindeki binalarda yaşayanlar dahil, 71 kişinin yaşamını yitirdiğini paylaştı.

71 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ DUYURULDU

Cihangir, saldırı günü çok sayıda tutuklu ailesinin ziyaret için cezaevinde bulunduğunu ve cezaevinin salonunun vurulmasıyla çok sayıda mahkum ailesinin yaşamını yitirdiğini de belirtti.

İran'ın başkenti Tahran'da "siyasi" mahkumların da tutulduğu Evin Cezaevi, 23 Haziran'da İsrail tarafından dronla hedef alınmıştı.

  • İsrail saldırısı
  • Tahran katliamı
  • 23 Haziran

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