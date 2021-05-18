İşgalci İsrail'in yanında yer aldı: Kendini savunuyor

AA 18 Mayıs 2021 Salı 13:31 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 13:32

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, İsrail ve Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesinin kimsenin yararına olmadığını belirtti.

Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Orgeneral Milley, İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milley, İsrail'in saldırılarının "kendi savunma" olduğunu iddia ederken, çatışmaların devamının kimseye fayda sağlamayacağını kaydetti.

Bölgedeki tüm taraflar için bu aşamada çatışmasızlığın en akıllıca seçenek olduğunu aktaran Milley, "Orada askeri hedefler ne olursa olsun diğer sonuçlara karşı dengelenmesi gerektiğine inanıyorum." dedi.

Milley, çatışmanın sürmesi halinde istikrarsızlığın Gazze'nin ötesine yayılabileceği uyarısında da bulundu.

Öte yandan, Milley, çatışmaların sürmesinden Arap ülkeleriyle İsrail arasındaki normalleşme anlaşmalarının da "olumsuz" etkilenebileceğine dikkati çekti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 61'i çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 212 kişi yaşamını yitirdi, 1400 kişi yaralandı.