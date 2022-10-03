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Dünya

İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor! Arakib'i 207'nci kez yıktılar

İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Necef Çölü'nde Filistinli bedevilerin yaşadığı Arakib köyünü bir kez daha yıkarak pek çok kişiyi evsiz bıraktı.

AA3 Ekim 2022 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
İşgalci İsrail'in zulmü bitmiyor! Arakib'i 207'nci kez yıktılar
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Arakib'i Savunma Komitesi Üyesi Aziz et-Turi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin baskın düzenledikleri köyü 207'nci kez yıktığını belirtti.

Turi, bölge sakinlerinin önceki yıkımların ardından her defasında yaptığı gibi köylerini yeniden inşa edeceğini vurguladı.

İsrail'in ilk yıkımı Temmuz 2010'da gerçekleştirdiği Arakib köyünde 80'den fazla İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, köyün "yasa dışı yollarla kurulduğunu ve yıkılması gerektiğini" iddia ediyor. Köy halkı ise bu toprakların, İsrail'in kuruluşundan çok önce dedelerinden kendilerine miras kaldığını vurguluyor.

- Köylüler her yıkım sonrası evlerini yeniden inşa ediyor

Köylüler, İsrail güçlerinin her yıkım işleminin ardından ahşap ve plastik malzemelerle evlerini yeniden inşa ederek direnişlerini sürdürüyor.

Necef bölgesindeki diğer köylerde olduğu gibi Arakib'e de elektrik ve su gibi zorunlu hizmetleri sunmayan İsrail, bölgede yaşayan Filistinlilerin arazi mülkiyetini de tanımıyor.

Filistin kaynaklarına göre, Tel Aviv yönetimi bugüne kadar 220 bin Filistinlinin yaşadığı 12 milyon dönümlük Necef Çölü'nün 11 milyon dönümünü istimlak etti.

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