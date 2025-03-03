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Dünya

İşgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 12:16 - Güncelleme:
İşgalci İsrailliler, Yusuf Makamı'na baskın düzenledi
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsraillileri taşıyan onlarca araç ve bir buldozerlerin eşlik ettiği İsrail askerlerinin, Nablus kentinin doğusundan Yusuf Makamı'na baskın düzenlediği belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Yusuf Makamı'nı basarak dini ayinler yaptıkları, İsrail ordusunun da baskın yapanların güvenliğini gerekçe göstererek Nablus'a girdiği ifade edildi.

Haberde ayrıca İsrail güçlerinin, Nablus kentinde Filistinlilerin evlerine gaz bombası attığı kaydedildi.

- NABLUS'TAKİ "YUSUF MAKAMI"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

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