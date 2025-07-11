İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1802
  • EURO
    47,3042
  • ALTIN
    4293.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci Netanyahu Hamas'ı yine tehdit etti: Saldırmaya devam ederiz
Dünya

İşgalci Netanyahu Hamas'ı yine tehdit etti: Saldırmaya devam ederiz

Soykırımcı Netanyahu, Gazze Şeridi'nde anlaşma sağlansa dahi 60 günlük ateşkes sürecinde Hamas'ın silah bırakmaması halinde saldırılara devam edecekleri tehdidinde bulundu.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 00:33 - Güncelleme:
İşgalci Netanyahu Hamas'ı yine tehdit etti: Saldırmaya devam ederiz
ABONE OL

Başbakan Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajla, ABD ziyaretinin son gününde Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nde 60 günlük geçici ateşkes karşılığında İsrailli sağ ve ölü esirlerin yarısının serbest kalması için çaba gösterdiklerini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:

"Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler ateşkesin yürürlüğe girmesiyle başlayacak. 60 günlük sürede Hamas silahlarını bırakmaz ve Gazze'den çıkmazsa saldırılara geri döneceğiz."

GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

  • netanyahu
  • hamas
  • gazze
  • soykırım

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.