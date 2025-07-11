İşgalci Netanyahu Hamas'ı yine tehdit etti: Saldırmaya devam ederiz

Başbakan Netanyahu, X hesabından paylaştığı video mesajla, ABD ziyaretinin son gününde Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Gazze Şeridi'nde 60 günlük geçici ateşkes karşılığında İsrailli sağ ve ölü esirlerin yarısının serbest kalması için çaba gösterdiklerini savunan Netanyahu, şunları kaydetti:



"Savaşın sona erdirilmesi için müzakereler ateşkesin yürürlüğe girmesiyle başlayacak. 60 günlük sürede Hamas silahlarını bırakmaz ve Gazze'den çıkmazsa saldırılara geri döneceğiz."



GAZZE'DE ATEŞKES MÜZAKERELERİ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamıştı.

Trump, ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır'ın Hamas'a "nihai teklifi" sunacağını kaydetmişti.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Doha'da süren müzakerelerde anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerini ayıran Morag Koridoru'nda işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedildi.

