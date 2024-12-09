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Dünya

İşgalci Netanyahu umduğunu bulamadı: Golan Tepeleri hayaline İngiltere'den ret!

Soykırımcı İsrail, Suriye'deki son gelişmeleri bahane ederek işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirerek bölgeye saldırılar başlattı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin 'Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz.' açıklamasını yaptı.

AA9 Aralık 2024 Pazartesi 21:01 - Güncelleme:
İşgalci Netanyahu umduğunu bulamadı: Golan Tepeleri hayaline İngiltere'den ret!
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Bir İngiliz Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, AA muhabirinin konuya ilişkin sorusunu yazılı olarak yanıtlayarak, "İsrail, açıkça Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgedeki varlığının savunma amaçlı, kısıtlı ve geçici olduğunu belirtti. İsrail'in bu taahhüdüne uymasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü, İsrail'i ve tüm tarafları uluslararası hukuktan kaynaklanan barış, istikrar ve güvenlik yükümlülüklerine uyma çağrısını yineledi.

Sözcülük açıklamasında İngiltere'nin Golan Tepeleri'ne ilişkin tutumunu dile getiren ifadeler de yer aldı.

"İSRAİL'İN BURAYI İLHAK ETMESİNİ TANIMIYORUZ"

Açıklamada Dışişleri Bakanı David Lammy'nin dün İsrailli mevkidaşı Gideon Saar'la konuyu ele aldığı bildirilirken, "Pozisyonumuz nettir, Golan Tepeleri işgal altındaki topraklardır ve İsrail'in burayı ilhak etmesini tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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