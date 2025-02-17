İşgalci Netanyahu'ya Gazze'yi ilhak etme çağrısı: Güvenlik kabinesinde gündeme gelecek

Yedioth Ahronoth'un haberine göre, aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi lideri Smotrich, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in bir yol ayrımında olduğunu savundu.

"Ya Hamas ya da İsrail teslim olacak." diyen Smotrich, Netanyahu'ya saldırılara geri dönülmesi Gazze Şeridi'nin yüzde 10'unun işgal ve ilhak edilmesi çağrısında bulundu.

Smotrich, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etme planının uygulanması gerektiğini savunarak güvenlik kabinesinde bunu gündeme getireceklerini kaydetti.

Trump'ın desteğini alan İsrail'in Hamas'tan bütün rehineleri istemesi, kabul edilmezse yoğun saldırıların başlaması gerektiğini ileri süren Smotrich, insani yardımların kesilmesini istedi.

The Jerusalem Post'un haberine göre, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir de İsrail Başbakanı Netanyahu'nun davranışlarını açıklamakta zorlandığını dile getirdi.

Ben-Gvir, İsrail'in Gazze'de saldırılarını sürdürmesi ve insani yardımı kesmesi halinde hükümete döneceğini ve bütün İsrail sağının Netanyahu'yu destekleyeceğini ifade etti.