İşgalci, şehidin dizisine bile tahammülsüz
Amerikan televizyon kanalı HBO ile İsrailli Kanal 12 televizyonunun ortak yapımı bir dizi İsrail’de tartışma konusu oldu.
İsrailli üç yerleşimcinin Haziran 2014’te Doğu Kudüs yakınlarında kaçırdıktan sonra yakarak öldürdüğü 16 yaşındaki Filistinli Muhammed Ebu Hudayr’ın hikayesini anlatan “Our Boys” (Bizim Çocuklar) dizisi gencin ailesinin yaşadığı acıyı bir kez daha gündeme getirirken, Başbakan Benyamin Netanyahu Amerikan yapımını ‘Yahudi karşıtı’ olarak nitelendirdi. Kanal 12 televizyonunu boykot etmeye çağıran Netanyahu, dizinin ‘İsrail’e karşı iftira’ olduğunu savundu. İsrail basını ise televizyon boykotunun Netanyahu’nun yolsuzluk dosyalarını yayınlayan Kanal 12’yi tesadüfen hedef almadığını yazdı.
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