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Dünya

İşgalci Yahudiler 2 Filistinli kardeşi öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'da, bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla 'kasıtlı olarak' çarptığı ileri sürülen 2 Filistinli kardeş hayatını kaybetti.

AA18 Aralık 2022 Pazar 01:49 - Güncelleme:
İşgalci Yahudiler 2 Filistinli kardeşi öldürdü
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Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Zatera kontrol noktasında Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıya uğrayan kardeşlerin diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte oldukları bilgisi verildi.

Filistin resmi haber ajansında yer alan habere göre, Kudüs Valiliği Kalandiya Ofisi Sorumlusu Zekeriya Feyale, diğer aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönmekte olan kardeşlerin bindikleri aracın lastiğini tamir etmek için yol kenarında bekledikleri sırada saldırıya uğradıklarını söyledi.

Filistinli kardeşlere kasten çarptığı iddia edilen Yahudi yerleşimcinin olay yerinden kaçtığını belirten Feyale, Muhammed'in olay yerinde öldüğünü, Mühenned'in ise ağır yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kudüs Valiliğinden son olarak yapılan açıklamada, Filistinlileri ezerek ölümüne neden olan Yahudi yerleşimcinin, Zatera kontrol noktasında İsrail askerlerine teslim olduğu kaydedildi.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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