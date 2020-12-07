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Dünya

İşgalci Yahudiler Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını kesiyor

İşgalci İsrail halkı yasa dışı yerleştikleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki beldede, Filistinlilere ait 38 zeytin ağacını kesti.

AA07 Aralık 2020 Pazartesi 09:10 - Güncelleme: 07 Aralık 2020 Pazartesi 09:10
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Selfit Vilayeti Enformasyon Dairesinden yapılan açıklamaya göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Selfit'e bağlı Yasuf köyüne baskın düzenleyen yasa dışı Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait 38 yaşlı zeytin ağacını kesti.

Filistin kaynaklarına göre, bu yılında başından kasım sonuna dek geçen süre içinde İsrail ordusu ve onun desteğiyle hareket eden Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere ait topraklarda 5 bin 711 zeytin ağacını kesti. Geçen yıl ise bu rakam 9 bin 660 olarak belirlendi.

Selfit'te yasa dışı yerleşim bölgelerini takip eden gazeteci Halid Meali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Selfit topraklarında 25 yasa dışı Yahudi yerleşim bölgesi olduğunu, burada yaklaşık 100 yasa dışı yerleşimcinin yaşadığını söyledi.

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