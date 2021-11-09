İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2021 Salı / 4 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,7187
  • EURO
    11,2678
  • ALTIN
    569.748
  • BIST100
    1623.55
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İşgalci Yahudilerden ırkçı saldırı! Görgü tanıkları anlattı
Dünya

İşgalci Yahudilerden ırkçı saldırı! Görgü tanıkları anlattı

Fanatik Yahudi yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait araçlara zarar verdi, binaların duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı. Görgü tanıkları, fanatik Yahudi yerleşimcilerin Ramallah yakınlarındaki El-Bireh kentine gece saatlerinde baskın düzenlediğini belirtti.

AA9 Kasım 2021 Salı 15:14 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 15:14
ABONE OL

Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere ait 3 aracın lastiklerine kesici aletlerle zarar verdiği, bazılarını da sprey ile boyadıkları ifade edildi.

Saldırganların ayrıca bazı binaların duvarlarına Filistinlileri hedef alan İbranice ırkçı sloganlar yazdığı kaydedildi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.