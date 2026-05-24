Dünya

İşgalci yönetimde yolsuzluk gerilimi... Af talebi askıya alındı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, soykırımcı Başbakan Netanyahu'nun yolsuzluk davalarından af talebine ilişkin süreci durdurdu. Herzog'un diyalog çağrısını görmezden gelen soykırımcı Netanyahu'nun duruşmalarında ifade verme işlemlerinin yakında sona ermesi bekleniyor ve bu durumda af talebi gereksiz hale gelecek.

İşgalci İsrail'de siyasi gündemin en tartışmalı konularından biri olan soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk davaları yeni bir kırılma noktasına ulaştı. Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, başbakanın af talebiyle ilgili süreci askıya alma kararı aldı. Herzog'un yaklaşık bir ay önce yaptığı diyalog çağrısının soykırımcı Netanyahu tarafından yanıtsız bırakılması bu kararın temel gerekçesi oldu.

HERZOG'UN DİYALOG ÇAĞRISI SOYKIRIMCI NETANYAHU'DAN KARŞILIK BULMADI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un, soykırımcı Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davaları için yaptığı af talebinin işleyişini askıya aldığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Herzog'un diyalog çağrısının soykırımcı Netanyahu tarafından görmezden gelinmesi üzerine bu kararı aldığı kaydedildi.

Herzog'un af talebinin işleyişini, soykırımcı Netanyahu'nun diyalog çağrısına yanıt vermemesi üzerine durdurduğu aktarılan haberde, İsrail Cumhurbaşkanı'nın yaklaşık bir ay önce soykırımcı Netanyahu'nun yolsuzluk davasından af talebine ilişkin İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ile başbakanın avukatı Amit Hadad'a uzlaşmaya varmaları için resmi davette bulunduğu ve Başsavcı Miara'nın bu girişime destek verdiği hatırlatıldı.

Haberde, soykırımcı Netanyahu'nun duruşmalarda ifade verme işlemlerinin yakında sona ermesinin beklendiği ve bu sona erdiğinde af talebinin gereksiz hale geleceği aktarıldı.

SOYKIRIMCI NETANYAHU 3 AYRI DOSYADA YARGILANIYOR

Soykırımcı İsrail Başbakanı, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen 3 ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında "rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla yargılanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yolsuzlukla yargılanan soykırımcı Netanyahu'yu affetmesi için Kasım 2025'te de İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndermişti.

TRUMP'IN MEKTUBU DA SONUCU DEĞİŞTİREMEDİ

Soykırımcı Netanyahu, daha önce af talebinde bulunmayacağını söylemesine rağmen yaklaşık 6 yıldır yargılandığı yolsuzluk davalarından affı için Herzog'a Kasım 2025 sonunda başvuruda bulunmuştu.

