İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, Suriye'ye düzenlenen saldırıya ilişkin ortak açıklama yaptı.



Açıklamada, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret edilerek, "Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir hedefe saldırı düzenledik. Dürzilere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyiz." ifadeleri kullanıldı.



Başkent Şam'ın güneyine hiçbir gücün konuşlandırılmasına izin verilmeyeceği vurgulanan açıklamada, "Bu, Suriye rejimine açık bir mesajdır. Dürzi toplumuna yönelik herhangi bir tehdide de izin vermeyeceğiz." ifadelerine yer verildi.



İsrail Savunma Bakanı Katz, dün, Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalara işaret ederek Şam yönetimine saldırı tehdidinde bulunmuştu.



Katz açıklamasında, "(Suriye'de) Dürzilere yönelik saldırılar devam ederse sert karşılık vereceğiz." ifadesini kullanmıştı.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da dün bir resepsiyonda yaptığı konuşmada, uluslararası toplumu Suriye'ye müdahale etmeye çağırmıştı.



Dürzi toplumunu Şam yönetimine karşı kışkırtan İsrail, 30 Nisan'da Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'ye saldırılar düzenlemişti.



Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerine karşı saldırılarıyla başlayan çatışmalarda yaralanan toplam 5 Dürzi'nin, tedavi için İsrail'e getirildiği bildirilmişti.



ŞAM'DA GÜVENLİK GÜÇLERİ, DÜRZİLERİN YAŞADIĞI MAHALLENİN GİRİŞLERİNE KONUŞLANDI

Suriye'de hükümete bağlı güvenlik güçleri, başkent Şam'da Dürzilerin yoğun olarak yaşadığı ve son günlerde çatışmalara sahne olan Ceramane Mahallesi'nin girişlerindeki kontrol noktalarına konuşlandı.

Şam'daki Ceramane Mahallesi'nin önde gelenleriyle varılan anlaşma gereği hükümete bağlı güvenlik güçleri, gece saatlerinde mahalleye hareket etti.

Yaklaşık 2 saat beklemenin ardından konvoy halinde hareket eden güvenlik güçleri mahallenin ana girişlerine unsurlarını yerleştirdi.

Başkent Şam'a yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta, Dürzilerin yoğun yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde 30 Nisan'da bazı Dürzi silahlı gruplarıyla hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ABD'DEN SURİYE HÜKÜMETİNE, SİLAHLI DÜRZİ GRUPLARLA ÇATIŞMALARI DURDURMA ÇAĞRISI

ABD, Suriye hükümetine, güvenlik güçleri ile silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaları durdurma çağrısında bulundu.

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Sosyal medya hesaplarında 28 Nisan'da paylaşılan ve Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı, Suriye'de büyük tepki çekmişti. Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde 29 Nisan'da gösteriler düzenledi ve aynı gün Ceramane Mahallesi'nde akşam saatlerinde başlayan gerginlik, bazı silahlı Dürzi grupların Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçlerini pusuya düşürmesinin ardından çatışmaya dönüştü.

Silahlı Dürzi grupların Ceramane'de başlattığı saldırıya Sahnaya semtindeki Dürzi grupların da müdahil olmasıyla çatışmalar genişledi, en az 13 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Suriye güvenlik güçleri kontrolü sağlamak üzere bölgeye çok sayıda asker, ağır silah ve tank sevk etti.

İsrail ise Mayıs'ta akşam saatlerinde Dürzileri koruma bahanesiyle Sahnaya'da 5 savaş uçağıyla en az 9 hava saldırısı düzenledi. İsrail saldırısında 2 kişi hayatını kaybetti.

Suriye yönetimi, başkent Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde bazı Dürzi silahlı grupların başlattığı ve Sahnaya semtine yayılan çatışma sonrası bölgede 1 Mayıs'ta kontrolü sağladığını bildirdi.

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