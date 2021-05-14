İşgalciler fena karıştı! Kendi içlerinden Netanyahu'ya yaylım ateşi

14 Mayıs 2021 Cuma 10:02 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 10:18

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle şehit sayısı 119'a yükseldi.

İsrail basınında çıkan habere göre, ülkede görev yapan polis amiri Kobi Shabtai, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu ağır sözlerle eleştirdi.

Shabtai, sivil olaylara ordunun müdahale etmesinin yanlış olduğunu söylediği ifade edildi.

Shabtai'nin İsrail ordusunun sivil gösterilere karışmasının Netanyahu hükümetinin istekleri doğrultusunda olduğu ve Netanyahu'nun bunu engellemek istemediğini söylediği belirtildi. Polis amiri Shabtai, olayların sorumlusu olarak Netanyahu'yu işaret etti.

İsrail basınına göre amir Kobi Shabtai'nin kapalı toplantıda, "İsrail ordusunun sivil olaylarla ilgilenmek için ne eğitimi ne de tecrübesi var. Eğitimsiz ve silahlı insanlardan oluşan İsrail ordusu ise yaşanan insanlık dramının sebebi." dedi.s

İSRAİL ORDUSU "GAZZE'YE GİRİLDİ" AÇIKLAMASINDAN GERİ ADIM ATTI

İsrail ordu sözcülüğü, "Gazze'ye girildiği" şeklindeki açıklamasını yinelemekten kaçınarak, yalnızca "saldırının sürdüğünü" belirtmekle yetindi.

İsrail Ordusu Yabancı Basın Sözcüsü Jonathan Conricust, yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne "girdiğini" de ifade etmişti.

AA muhabirine konuşan bir diğer İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee ise askerlerin Gazze Şeridi'ne girip girmediğini teyit edemeyeceğini belirterek, "Sadece Gazze Şeridi'ne havadan ve karadan bir saldırı başlatıldığını söyleyebilirim." dedi. Adraee, daha önce Conricust'un yaptığı açıklamalar ile ilgili "tercüme hatası" olduğunu ileri sürdü.

Adraee, "Jonathan'ın (Conricust) dediklerini ne yalanlıyorum ne teyit ediyorum ne de buna ilişkin bir yorum yapıyorum." ifadelerini kullandı.

- İSRAİL BASININDAN ORDUYA ELEŞTİRİ

Times of İsrail gazetesinde çıkan bir haberde, ordunun yabancı basını yanlış bilgilendirdiği belirtildi. Haberde Conricust'a "İsrail askerleri Gazze'ye girdi mi?" sorusu yöneltildiğinde buna "Evet" diye cevap verdiği kaydedildi.

Conricust, İsrail ordusundan yapılan "Gazze'ye havadan ve karadan saldırıyoruz" şeklindeki yazılı açıklamasının ardından sorular üzerine AA, Washington Post ve İsrail'in I24 kanalı dahil bazı yabancı basın kuruluşlarına, "İsrail askerleri Gazze'ye girdi" demişti.