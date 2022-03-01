1 Mart 2022 Salı 07:19 - Güncelleme: 1 Mart 2022 Salı 08:07

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında başlayan gerginlik, bugün itibariyle işgale dönüşmüş durumda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı almıştı. Modern Ukrayna'nın Rusya'nın desteğiyle kurulduğunu iddia eden Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinin Rus toprakları olduğunu öne sürmüştü.

Putin'in talimatıyla başlatılan işgal, 6'ıncı gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasındaki çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemezken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

İŞTE RUS İŞGALİNDE DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR

07:20 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi.



07:10 Reuters haber ajansı Rusya Ukrayna savaş bölgesinden duyurduğu haberde Rusya'nın hava ve karadan kuşatma altına aldığı Başkent Kiev'i düşürmek için bir konvoy yola çıkardığını aktardı.

06:01 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Türkiye'den alınan Bayraktar TB2 SİHA ile, Kiev'e bağlı İvankiv kırsalında konuşlanan Rusya'ya ait Buk Hava Savunma Sistemleri'ni imha ettiklerini açıkladı.

YASAKLI BOMBA KULLANILDI İDDİASI

05:45 Rusya'nın ABD Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın yasaklanmış olan termobarik bomba kullandığını söyledi. ABD'li siyasetçilere bilgi veren Markarova, vakum bombası da olarak bilinen bu bombanın Cenevre Konvansiyonu'nda yasaklandığını belirtti. BBC bu iddiayı bağımsız kaynaklardan doğrulayamadı. Termobarik bombalar geleneksel bombalardan farklı bir şekilde işliyor. Yüksek basınçlı bir patlayıcı içeren bu bombalar, çevresindeki oksijeni emerek güçlü bir patlama ve şok dalgası yaratıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Rusya'nın bu bombayı daha önce Çeçenistan'da kullandığını belirtti. CNN International kanalı, cumartesi günü Rus kenti Belgorod yakınlarında bir termobarik roket fırlatma aracı görüldüğünü haberleştirmişti.

04:45 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rus saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ukrayna barış istiyor fakat Rusya'nın saldırılarına karşı daha fazla desteğe ve silaha ihtiyacımız olduğunu vurguladım" dedi.

05:20 ABD Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali öncesinde sınır bölgesinde topladığı birliklerin yaklaşık yüzde 75'inin bu ülkeye girdiğini açıkladı.

64 KİLOMETRELİK ASKERİ KONVOY

05:01 Yeni yayınlanan uydu fotoğrafları, 64 kilometre uzunluğunda dev bir Rus konvoyunun Kiev'e doğru ilerlediğini gösteriyor. Pazartesi öğle saatlerinde çekilen fotoğraflarda konvoyun, başkent Kiev'in 27 kilometre kuzeyindeki Antonov havalimanı yakınlarına kadar geldiği görülüyor. Fotoğrafları çeken Maxar Technologies şirketi, 64 kilometrelik konvoyda yüzlerce zırhlı araç, tank, top ve lojistik destek araçları olduğunu duyurdu. Kiev'in batısı ve kuzeybatısına ait fotoğraflarda ise imha edilmiş zırhlı araçlar ve yıkılmış bir köprü gözüküyor.

01:02 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, müzakere görüşmesiyle ilgili açıklama yaptı. Zelenskiy yaptığı açıklamada, müzakere görüşmesinde Ukrayna'nın henüz istediği sonucun çıkmadığını belirtti. Ayrıca Zelenskiy, Rusya'nın savaş suçu işlediğini savunarak, "Savaş suçu işleyen bir devletin BMGK üyesi olmaması gerekir" dedi.

00:30 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile telefonda görüştü. Görüşmede, Belarus'taki Ukrayna ve Rusya heyetlerinin müzakereleri ele alındı.

00:05 Avrupa Birliği (AB) üyesi olan Çekya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Slovakya ve Slovenya cumhurbaşkanları, Ukrayna'ya acilen aday statüsü verilmesi gerektiğini bildiren ortak bir mektup yayınladı.

- DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken, Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak, Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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