İşgalin adı yok!

Trump yönetiminin İsrail-Filistin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması’nda öngörülen ekonomik projelerin görüşüldüğü Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen ihanet çalıştayı kapanış bildirgesiyle bitti. Planın mimarı ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in öncülük ettiği, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas’ın katıldığı zirveye İsrail’in Filistin topraklarını işgaline dair hiçbir söz edilmemesi damga vurdu.

TEK ÖNERİ YATIRIM PROJESİ

“Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayına katılanlar Filistin halkı için yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yaptı. Zirvenin sonunda yayımlanan kapanış bildirgesinde, ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yapılırken, Filistinlilerin hakları ve İsrail işgali altındaki durumlarına değinilmedi. Bildirgeye göre bugünkü oturumlarda, kalkınma ve yatırımın yanı sıra sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel topluluklarda ekonomik fırsatlar oluşturulması, işgücünün geliştirilmesi ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan gençlerle etkin bir biçimde ilişki kurulması konuları üzerinde duruldu. Bildirgeye göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kadınları iş gücünün gizli silahı olarak nitelendirdi.