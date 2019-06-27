İşgalin adı yok!
ABD’nin Filistin’e dayattığı Yüzyılın Anlaşması isimli sözde barış planının ekonomik ayağının masaya yatırıldığı Manama Çalıştayı sona erdi. Yatırımlara yer verilen zirvenin kapanış bildirisinde Filistin devleti ve İsrail işgaline dair tek bir kelime bile edilmedi.
Trump yönetiminin İsrail-Filistin sözde barış planı Yüzyılın Anlaşması’nda öngörülen ekonomik projelerin görüşüldüğü Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenen ihanet çalıştayı kapanış bildirgesiyle bitti. Planın mimarı ABD Başkanı Donald Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner’in öncülük ettiği, Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas’ın katıldığı zirveye İsrail’in Filistin topraklarını işgaline dair hiçbir söz edilmemesi damga vurdu.
TEK ÖNERİ YATIRIM PROJESİ
“Refah için Barış” başlıklı ekonomi çalıştayına katılanlar Filistin halkı için yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yaptı. Zirvenin sonunda yayımlanan kapanış bildirgesinde, ekonomik refahın gerçekleşebilmesi için Filistin halkına yönelik yatırım ve kalkınma olanaklarının artırılması çağrısı yapılırken, Filistinlilerin hakları ve İsrail işgali altındaki durumlarına değinilmedi. Bildirgeye göre bugünkü oturumlarda, kalkınma ve yatırımın yanı sıra sağlık hizmetleri sistemlerinin geliştirilmesi ve yerel topluluklarda ekonomik fırsatlar oluşturulması, işgücünün geliştirilmesi ve işsizlik sorunuyla karşı karşıya olan gençlerle etkin bir biçimde ilişki kurulması konuları üzerinde duruldu. Bildirgeye göre, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, kadınları iş gücünün gizli silahı olarak nitelendirdi.
Kara Çalıştay’a karşı Halk Konferansı
Gazze’deki Filistinli gruplar, Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılan ekonomi çalıştayına tepki amacıyla “Halk Konferansı” düzenledi. Etkinlikte, Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Heyeti adına konuşan İslami Cihad yöneticilerinden Halid el-Batş, “Manama Çalıştayı Filistin meselesini tasfiye etmeyi amaçlıyor” dedi. Yüzyılın Anlaşması planının başarılı olmasına asla izin vermeyeceklerini söyleyen Batş, söz konusu plana karşı koymak, Batı Şeria’yı işgalden ve Kudüs’ü Yahudileşmeden kurtarmak için ulusal uzlaşıyı sağlamak ve siyasi bölünmeyi sonlandırmak gerektiğine vurgu yaptı.
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