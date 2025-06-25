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Dünya

İşi pahasına Filistin'e destekten vazgeçmedi: Açtığı tazminat davasını kazandı

Filistin'i destekleyen paylaşımlarda bulunduğu için işten çıkartılan Avustralya Yayın Kuruluşunun (ABC) eski çalışanı Antoinette Lattouf, kanala karşı açtığı davayı kazandı, kurumun kendisine tazminat ödemesine hükmedildi.

AA25 Haziran 2025 Çarşamba 10:05 - Güncelleme:
İşi pahasına Filistin'e destekten vazgeçmedi: Açtığı tazminat davasını kazandı
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Avustralya'da federal mahkeme, Lattouf'un ABC'ye karşı açtığı davadaki kararını açıkladı.

Mahkeme, ABC'nin Lattouf'u İsrail karşıtı görüşleri nedeniyle işten çıkarmasının, iş kanununu ihlal ettiğine hükmetti.

Ayrıca, Lattouf'a 70 bin Avustralya doları tazminat ödenmesine de karar verdi.

Filistin yanlısı sunucunun kovulması için baskı yapmışlar

FİLİSTİN'İ DESTEKLEYEN PAYLAŞIM YAPTIĞI İÇİN KOVULDU

ABC Radyosunda sunucu olan Lattouf, sosyal medya hesabında Filistin'i destekleyen paylaşımlar yapmasının ardından, 20 Aralık 2023'te işten çıkarılmıştı.

ABC'den bir sözcü, o dönem yaptığı açıklamada, kısa süreli sözleşmeyle çalışan Lattouf'un kalan mesaisine devam etmeyeceğini dile getirmişti.

The Age gazetesi, Lattouf'un Filistin'e destek veren paylaşımlarının ardından kovulmasına ilişkin WhatsApp mesajlarına ulaşmıştı.

İsrail yanlısı lobi "İsrail İçin Avukatlar" isimli gruptan sızdırılan mesajlar, grup üyelerinin, Lattouf'u görevden alması için ABC Başkanı Ita Buttrose ve Genel Müdür David Anderson'a koordine şekilde mektuplar yazdığını, aksi takdirde yasal işlem başlatılacağı yönünde tehditlerde bulunduğunu göstermişti.

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