İsim benzerliğinden yanlış hastaya nakil

Yetkililer iki hastanın da sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Virtua Our Lady of Lourdes Hastanesi’nde yaşanan olay sonrası açıklama yapan yetkililer, böbrek nakli bekleyen hastayla ameliyat edilen hastanın yaş ve isimlerinin aynı olduğunu ve yanlışlığın da bundan kaynaklandığını söyledi. Virtua Health yetkilisi Reginald Blaber, asıl nakil bekleyen hastaya da 1 hafta içerisinde uygun böbrek bulunduğunu ve yapılan hatanın düzeltildiğini ifade etti.