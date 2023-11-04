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Dünya

İskeçe Müftüsü Trampa: Terörist İsrail bombalıyor, bütün dünya seyrediyor

İskeçe Müftüsü Trampa, İşgalci İsrail'in Gazze'deki katliamlarına Batı dünyasından hiçbir müdahale gelmediğinden yakınarak, 'Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor' açıklamasında bulundu.

AA4 Kasım 2023 Cumartesi 02:04 - Güncelleme:
İskeçe Müftüsü Trampa: Terörist İsrail bombalıyor, bütün dünya seyrediyor
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Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, İsrail'in zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini belirterek "Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor." dedi. Müftü Trampa, İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Saftavi'de sivillerin sığındığı Usame bin Zeyd Okulu'nu vurmasına tepki gösterdi.

İsrail zulmünün bütün şiddetiyle devam ettiğini vurgulayan Trampa, saldırılarda binlerce masum çocuğun hayatını kaybettiğini ifade etti.

- "O YAVRULARIN ŞARAPNELLERLE PARÇALANIP CAN VERMELERİ SÖZÜN BİTTİĞİ YERDİR"

Trampa, şunları kaydetti:

"İsrail zulmünden ölen çocuklar, bayram sabahlarında en güzel elbiselerini giyemeyecekler, oyuncaklarıyla oynayamayacaklar. Sırtlarına aldıkları çantalarla okula gidemeyecekler. Annelerine sarılamayacaklar. Eline bir dikenin batmasına kıyamadığımız o yavruların şarapnellerle parçalanıp can vermeleri sözün bittiği yerdir. Terörist İsrail devleti; mabet, hastane, okul demeden bombardımana devam ediyor. Medeni dünya da bunu sadece seyretmekle kalıyor."

Bu zulüm karşısında Batı Trakya Türkleri olarak duyarsız kalmadıklarını söyleyen Trampa, haklının yanında olmaya ve zalimin zulmüne engel olmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

- BATI DÜNYASI GÖZLERİNİ KAPATTI

Batı dünyasının adeta gözlerini kapattığına işaret eden Trampa, İslam dininin, savaşın kaçınılmaz olduğu durumlarda kadınların ve çocukların öldürülmesini ve çevrenin tahrip edilmesini yasakladığını hatırlattı.

Trampa, "Bu konuda ne yapabiliriz. Filistin halkına karşı soykırımda bulunan, bebek, kadın ve sivil ayırımı yapmaksızın tüm halkını zalimce katleden İsrail ordusuna yardımda bulunduğu kesin olan şirketleri boykot etmekle tepkimizi koyabiliriz." dedi.

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