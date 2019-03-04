İşkence gören ABD vatandaşı için diplomatlar harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Suudi Arabistan'ın ABD vatandaşı Dr. Velid Fitaihi'nin işkence gördüğü haberlerinin ardından ABD'li diplomatların Suudi Arabistan'da hapishaneye giderek Velid Fitaihi ile görüştüğü açıkladı.

Bolton, Amerikan CNN kanalına yaptığı açıklamada, "Şimdiye kadar bildiğimiz ABD'li diplomatların Suudi Arabistan'da Dr. Velid Fitaihi ile görüştüğüdür." dedi.

SARAY DARBESİ SONRASI ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA OLMUŞTU

2017 yılında Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın yumuşak saray darbesiyle başa gelmesinin ardından ülkede "yolsuzluk operasyonu" başlatılmış ve çok sayıda muhalif prens,işadamı ve aktivist gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alındıktan sonra kendisinden haber alınamayan Dr. Velid, hapishanede ağır işkence gördüğünü bir arkadaşı aracılığıyla dünya kamuoyuna duyurmuştu.

"HAPİSHANEDE HER TÜRLÜ İŞKENCEDEN GEÇİRİLİYOR"

Fitaihi'nin avukatı Howard Cooper ise ocak ayında ABD Dışişleri Bakanlığı'na verdiği demeçte, "Dış dünyayla çok az temas kurmasına izin verilen bir Suudi hapishanesinde tutuluyor. Hapishanede her türlü işkenceden geçiriliyor. Fiziki durumu iyi değil." demişti.