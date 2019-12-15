İskoç liderden bağımsızlık selfiesi
İngiltere’de düzenlenen erken genel seçimlerin Muhafazakar Parti’nin ardından kazananlarından İskoç Ulusal Partisi (SNP) lideri Nicola Sturgeon, ilk demecinde ‘bağımsızlık’ dedi.
İskoçya’ya ayrılan 59 sandalyeden 49’unu elde eden SNP’nin lideri, sonuçların ikinci bir bağımsızlık referandumu yapılmasına onay verdiğini söyledi. Başbakan Johnson hükümetine ve AB’den ayrılmaya karşı çıkan Sturgeon, İngiliz Parlamentosu’na seçilen 49 vekille İskoç Meclisi önünde düzenlediği basın toplantısında “İskoçlar bağımsız ve AB içerisinde bir ülke istiyor” dedi. Öte yandan, İngiltere’de seçim sonucunu protesto etmek için yüzlerce protestocu Londra’da bir araya geldi. Eylemciler “Boris Johnson benim Başbakanım Değil” ve “Boris Dışarı” şeklinde slogan attı.
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