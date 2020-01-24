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Dünya

İskoçya polis teşkilatında başörtüsüne onay

İskoçya polis teşkilatı başörtüsünü resmi üniforma seçenekleri arasına dahil etti.

AA24.01.2020  13:25 - Güncelleme: 24.01.2020  13:29

İskoçya polis teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, kararın, "Daha önce polis olmayı bir kariyer seçeneği olarak görmeyen Müslüman toplumundan kadınları bu konuda yeniden düşünmeye teşvik" amacıyla alındığı bildirildi.

Açıklamada, kararla, polis teşkilatının toplumdaki farklı kesimleri daha iyi temsil etmesinin de sağlanacağı kaydedildi.

Başörtüsü 2001'den beri İngiliz polisinin üniforma seçenekleri arasında yer alsa da İskoçya'da polislerin başörtüsü kullanması amirlerinin iznine bağlıydı.

İskoçya'da geçen yıl polis olmak için başvuruda bulunan 4 bin 809 kişinin sadece 127'si farklı bir etnik veya dini kesime mensup olduğu ortaya çıkmıştı.

Bu sayının, ülke genelindeki etnik veya dini grupların oranıyla uyumlu olabilmesi için 650'ye çıkması gerektiği belirtiliyor.

İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın 66 milyonu aşan nüfusun yaklaşık 3 milyon 500 binini Müslümanlar oluşturuyor.

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