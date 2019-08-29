28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8447
  • 6,4658
  • 288.035
  • 97225.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İskoçya'da Muhafazakar Parti lideri Davidson, görevinden istifa etti

Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Davidson, aile hayatının yanı sıra Brexit sürecinin kendisi için 'çatışmalı' bir konuya dönüşmesi gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muhafazakar Partinin İskoçya kolunun lideri Ruth Davidson, İskoçya'nın başkenti Edinburg'da düzenlediği basın toplantısında partisinin liderliğinden istifa ettiğini açıkladı. 
 
En önemli istifa gerekçesi olarak geçen yıl çocuk sahibi olmasıyla başlayan aile hayatını gösteren Davidson, bununla birlikte İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması (Brexit) sürecinin de kendisi için "çatışmalı" bir konuya dönüştüğünü vurguladı.
 
Brexit referandumu sırasında ülkenin AB üyesi kalması yönünde kampanya yürüten Davidson, referandum sonucundan sonra anlaşmalı bir ayrılıktan yana tutum almıştı.
 
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit yanlısı tutumunu eleştiren Davidson'ın istifa kararında hükümetin dün aldığı parlamentoyu tatil etme kararının da etkisi olduğu belirtiliyor.
 
Davidson, 2017 seçimlerinde İskoçya'da başarılı bir kampanya yürüterek Muhafazakar Parti'nin milletvekili sayısını 1'den 13'e yükseltmişti.
 
Ruth Davidson, İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Partinin İskoçya kolu olan İskoçya Muhafazakar ve Birlik Partisinin liderliğini 8 yıldır sürdürüyordu.
 
DİLEKÇEDE İMZA SAYISI MİLYONU AŞTI
 
Öte yandan İngiliz parlamentosunun dilekçelere ayrılmış internet sitesinde, Johnson'ın parlamentoyu tatil etme kararına karşı imzaya açılan dilekçeye atılan imza sayısı bir günden az bir sürede 1 milyon 400 bine yaklaştı.
 
Dilekçede "50. madde süresi yeterince uzatılmadıkça ve İngiltere'nin AB'den ayrılma kararı iptal edilmedikçe parlamento tatil edilmemeli veya dağıtılmamalı." talebi yer alıyor.
 
Başbakan Johnson, dün Kraliçe 2. Elizabeth'ten parlamentonun 9 Eylül-14 Ekim tarihlerinde tatil edilmesini talep etmiş, Kraliçe de buna onay vermişti.
 
Talebin onaylanmasıyla Johnson'un, parlamentonun anlaşmasız Brexit'i önleyecek bir yasa çıkarmasını engellemesi mümkün hale gelmişti.
 
Muhalefet ise parlamentonun tatil edilmesi girişimini "anayasal zorbalık" olarak nitelendiriyor.
 
BREXIT SÜRECİ
 
Bazı milletvekilleri Johnson'ın talebini "parlamentoya darbe" diye nitelendirirken bazıları da genel kurul salonundan polis zoruyla çıkarılana kadar ayrılmayacaklarını açıklamıştı.
 
Johnson, 31 Ekim'de anlaşma olsun veya olmasın İngiltere'yi AB'den ayırmaktaki kararlılığını sık sık yineliyor.
 
Eski Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşması, parlamentoda üç kez reddedilmişti.
 
İngiliz parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti.
 
İngiltere, 2016'daki referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı. İngiltere'nin parçası olan İskoçya'da ise halkın yüzde 62'si AB üyeliğinden yana oy kullanmıştı.

İlk kez havalandı! Mars´a gönderilmesi planlanıyor

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

TSK ve MİT'ten Irak'ın kuzeyinde ortak operasyon: 3 terörist öldürüldü

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Türk lirası referans faiz oranı olan TLREF oluşturuldu

Semih Özsoy'dan Volkan Demirel ve transfer açıklaması

Semih Özsoy'dan Volkan Demirel ve transfer açıklaması

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

Teminat fiyatı bile dudak uçuklattı! Alıcı çıkmadı

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

RTÜK Başkanı Şahin’den CHP’li Bildirici’ye tepki: Kendisini, varsa insafa davet ediyorum

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Kırmızı bülten ile aranıyordu... 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

FETÖ'nün suikast timini yakalamıştı! O komutana yeni görev

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!

Kanserden şüphelendiler ama... Akciğerinden çıktı!
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Pakistan´dan balistik füze denemesi

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Sivas'ta HES kanalı patladı: Çok büyük bir felaketi atlattık

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

Hangi ilde kaç yabancı yaşıyor? İşte rakamlar...

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

1 litre su için 1 kilometre su kuyruğu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA