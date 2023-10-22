İsveç'te sürekli Kur'an mushafı yakma eylemleriyle hem Müslüman dünyasının hem de Türkiye'nin tepkisini çeken Irak asıllı mülteci Salwan Momika, çirkin saldırıyı, bu sefer soykırımcı İsrail'in bayrağını açarak gerçekleştirdi.

Kur'an-ı Kerim nüshasını yere atarak üstüne basan Momika, Gazze'de binlerce sivili vahşice katleden İsrail'in bayrağını eline alıp öptü.

İĞRENÇ PROVAKASYON!



İsveç'te daha önce polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakan Salwan Momika, bu sefer Kur'an Kerim'in üzerine basıp İsrail bayrağı açtı pic.twitter.com/rG05QrhtYE — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 21, 2023

- İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'in uzun yıllardır süren zulmüne karşı "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 85 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 16 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.