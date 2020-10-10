İSTANBUL 21°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İslam düşmanı Paluden'in İsveç vatandaşlığı kabul edildi
Dünya

İslam düşmanı Paluden'in İsveç vatandaşlığı kabul edildi

İslam düşmanı Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın İsveç vatandaşlığı başvurusu kabul edildi.

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 07:45 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 07:45
ABONE OL

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, İsveç'e 2 yıl giriş yasağı bulunan ve Kur'an-ı Kerim yakmak için geçen ay bu ülkenin vatandaşlığına başvuran Paluden'in vatandaşlık başvurusu kabul edildi.

Danimarka'nın Ekstra Bladet gazetesine açıklamada bulunan İslam karşıtı Paluden, babası İsveç vatandaşı olduğu için bu hakkın kendisine verildiğini ifade etti. Ağustos ayında Kur'an-ı Kerim yakmak için Malmö'ye giriş hakkı vermeyen İsveç devletine 1 milyon kron (Yaklaşık 96 bin euro) tazminat davası açtığını kaydeden Paluden, İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakmaya devam edeceğini belirtti.

Malmö Emniyet Müdür Yardımcısı Mattias Sigfridsson, Paluden'in provokasyon için İsveç'e girişinin engellenmesini anayasal yetkiye dayanarak verdiklerini ifade ederken, "Paluden o zaman Danimarka vatandaşıydı, bizde yetkimizi kullandık." şeklinde konuştu.

- KUR'AN-I KERİM YAKMA PROVOKASYONU

Danimarka'dan İsveç'in Malmö kentine gelen Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın yandaşları, 28 Ağustos'ta polisin izin vermemesine rağmen Kur'an-ı Kerim yakmıştı.

Geçen ay da Paludan'ın yandaşları Türklerin ve Müslümanların kalabalık yaşadığı İsveç'in başkenti Stockholm'ün Rinkeby Mahallesi'nde gizlice Kur'an-ı Kerim yakarak sosyal medyada paylaşmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.