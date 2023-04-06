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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları nedeniyle olağanüstü toplanacak

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını ele almak üzere, 8 Nisan'da olağanüstü toplanacak.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 16:23 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları nedeniyle olağanüstü toplanacak
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İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırı ve baskınlara karşı Filistin ve Ürdün'ün yaptığı çağrı üzerine, Teşkilat'ın cumartesi günü, daimi üyeler düzeyinde toplanacağı belirtildi.

Toplantıda İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yaptığı baskınlar ile namaz kılan cemaate saldırısının ele alınacağı aktarılan açıklamada, İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha'nın da toplantıda bir konuşma yapacağı aktarıldı. Taha'nın İsrail'in saldırıları sonucu Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarında yaşanan diğer tehlikeli olayları değerlendireceği kaydedildi.

- NE OLMUŞTU?

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere karşı şiddet kullanarak müdahale etmesi, işgal altındaki Doğu Kudüs ve bölgede tansiyonu yeniden yükseltti.

Fanatik yerleşimcilerin Yahudilerce kutsal "Pesah Bayramı" nedeniyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme ve burada kurban kesme çağrıları üzerine teravih namazının ardından Filistinliler, Aksa'daki Kıble Mescidi'ne sığınmıştı.

İsrail polisi sahur vakti Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti.

Kıble Mescidi'ne sığınan 400'den fazla Filistinli gözaltına alınmıştı.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • İsrail
  • Mescid-i Aksa

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