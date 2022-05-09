İSTANBUL 19°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mayıs 2022 Pazartesi / 8 Sevval 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,9657
  • EURO
    15,7674
  • ALTIN
    904.539
  • BIST100
    2458.72
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İslam İşbirliği Teşkilatı ve Kuveyt'ten İsrail'e uyarı
Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Kuveyt'ten İsrail'e uyarı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Kuveyt Dışişleri Bakanlığı, İsrail'i, yeni Yahudi yerleşim bölgelerinin inşası ve Filistin köylerinin yıkılmasına ilişkin kararları konusunda uyardı.

AA9 Mayıs 2022 Pazartesi 03:33 - Güncelleme:
ABONE OL

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 4 bin yeni yerleşim birimi kurma ve 12 Filistin köyünün kaldırılmasına ilişkin planları konusunda uyarıda bulunuldu.

İsrail'in uluslararası hukuku hiç saydığı belirtilen açıklamada, İsrail'in "sömürgeci yerleşim politikasının" Filistin halkının haklarına karşı açık bir saldırı olduğu ifade edildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamayla İsrail'in söz konusu kararlarını kınadı.

Açıklamada, 4 bin yeni yerleşim projesinin uygulanmasının yansımaları konusunda uyarı yapılarak, söz konusu planların "uluslararası hukuka karşı açık bir ihlal ve barışın baltalanması" olduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'na da işgal güçlerinin yerleşim projelerini uygulamaktan vazgeçmesi konusunda bağlayıcı olacak sorumluluğunu yerine getirmesi çağrısı yapıldı.

İsrail Savunma Bakanlığından 6 Mayıs'ta yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık 4 bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • Kuveyt Dışişleri Bakanlığı
  • İsrail

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.