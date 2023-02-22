İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İslam ülkelerine çağrı: Türkiye'ye destek olun

İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, Kahramanmaraş merkezli depremleri "100 yılın depremi" diye nitelendirerek teşkilat üyesi ülkeleri Türkiye ile işbirliğine davet etti.

Taha, beraberindeki heyetle Gaziantep'e gelerek Deprem Koordinasyon Merkezi'ne geçti. Burada Vali Davul Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüşen Taha, daha sonra ticaret ve sanayi odalarının yetkilileriyle istişare toplantısı düzenledi. Taha, buradaki konuşmasında, kendilerinin bölgeye gelmesine Müslüman kardeşliğinin vesile olduğunu söyledi.

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi 57 ülke adına burada bulunduklarını anlatan Taha, şöyle konuştu:

"İslam İşbirliği Teşkilatı olarak 57 üye ülke arasında sanayi ve ticaret alanında işbirliğinin devam edeceğine, oradaki ticaret ve sanayi erbabının birlikte çalışacağına inancım sonsuz. İslam işbirliği teşkilatı üyesi ülkelerde yaşayanlar olarak bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Türkiye'nin yaşadığı büyük acının, büyük zorluğun, 100 yılın depremi olduğu bilincindeyiz. Bu bilinçle hareket ederek İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerde bulunan işletmelerin sizlerle birlikte çalışması gerektiğine inanıyoruz. Teşkilatımız üyesi tüm ülkeleri, Türkiye'ye destek olmaya çağırdık. Bizimle beraber buraya gelmek isteyen birçok kişi oldu ancak pratikteki bazı nedenlerden dolayı geziyi kalabalık bir ekiple gerçekleştiremedik ama herkes durumun farkında, sizlerle işbirliği yapmaya hazır. Hepsi konunun bilincinde, bu konuda müsterihim. Herkesin sizi desteklediğini biliyorum."