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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail çağrısı!

İslam İşbirliği Teşkilatı, Filistin'de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail'in yargılanması için 'harekete geçilmesi' çağrısında bulundu.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 00:37 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail çağrısı!
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Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Filistin davasının ele alındığı oturum yapıldı.

Toplantıda Filistin topraklarındaki duruma ilişkin bir sunum yapan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkesindeki durumu "tehlikeli" olarak nitelendirdi.

Maliki, sunumunda, İsrail'in Filistin halkına, topraklarına ve kutsallıklarına yönelik saldırılarının ve ihlallerinin arttığına dikkati çekti.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha da Filistin davasını desteklemek için ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Taha, örgütün üye ülkelerini, Filistin halkının haklarını desteklemek ve İsrail işgalini sona erdirmek için yazılı ve sözlü beyanlar ve mali katkılar sunmaya çağırdı.

"HAREKETE GEÇME ÇAĞRISI"

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 77. oturumunda, İsrail'in Kudüs de dahil, Filistin topraklarındaki varlığının mahiyeti ve bu durumun tüm ülkeler ve BM için yasal sonuçları hakkında Uluslararası Adalet Divanından istişari görüş talep eden kararın kabul edilmesi memnuniyetle karşılandı.

Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin imzacı taraflarının, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sözleşme hükümlerine bağlı kalmasını sağlamak için her türlü çabanın gösterilmesi istenen toplantıda, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak ve meşru haklarını tesis etmek için Filistin'in uluslararası arenadaki çabalarını desteklemenin zorunlu olduğu vurgulandı.

Filistin davasından sorumlu komitenin oturumunda, Filistin'de işlediği suçlardan ve sürekli ihlallerinden dolayı İsrail'i yargılamak için harekete geçme çağrısı yapıldı.

Toplantıda ayrıca, İsrail işgalinin sona ermesine ve 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'nin kurulmasına yol açacak çok taraflı uluslararası himaye altında siyasi bir sürecin başlatılması önerisinde bulunuldu.

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