İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

AA 2 Ekim 2021 Cumartesi 02:57 - Güncelleme: 2 Ekim 2021 Cumartesi 02:57

İİT yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüs'te yasa dışı yerleşim, etnik temizlik ve Filistinlileri zorla yerinden eden İsrail'in işgal politikasının devam etmesinin sonuçları" konusunda uyardı.

İsrail'in Doğu Kudüs'ün tarihi kimliğini ve hukuki durumunu değiştirmeye, Filistin'den koparılmaya çalışıldığı belirtilen açıklamada, "İsrail'in Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünü engellemesi, kutsal mekanlara yönelik tavrı ve ibadet özgürlüğünü açıkça ihlal etmesi" kınandı.

İsrail polisi eşliğinde Sukot (Çardaklar) Bayramı münasebetiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren fanatik Yahudiler 27 Eylül'de, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı açmıştı.

Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya dün sabah namazı kılmak üzere geçmeye çalışan yüzlerce Filistinli de İsrail polisi tarafından engellenmişti.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 bine yakın Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.