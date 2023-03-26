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Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı yerleşim birimlerinde yeni konut inşa edilmesi için ihale açmasını kınadı.

AA26 Mart 2023 Pazar 03:06 - Güncelleme:
İslam İşbirliği Teşkilatından İsrail'e kınama
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İİT, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açmasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "kolonyal yerleşim politikasının" yasa dışı olduğu ve başta 2334 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı (İsrail'i, uluslararası hukuka aykırı yerleşim faaliyetlerini derhal ve tamamen durdurmaya çağıran karar) olmak üzere uluslararası kanun ve kararları çiğnediği ifade edildi.

İsrail Meclisinin, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylamasının da kınandığı açıklamada, uluslararası topluma, alınan kararları uygulama ile Filistin halkına karşı saldırı ve ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.

İsrailli sivil toplum kuruluşu Peace Now (Şimdi Barış) Hareketi 24 Mart'ta, Binyamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetinin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki yerleşim birimlerinde 1029 yeni yasa dışı konut inşası için ihale açtığını açıklamıştı.

İsrail Meclisi ise 21 Mart'ta, 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria'daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim birimini yeniden açacak yasayı onaylamıştı. Söz konusu yasa, 10 bin kadar Yahudi yerleşimcinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 2005'te çıkarıldıkları yerleşim birimlerine geri dönmesini sağlamayı amaçlıyor.

  • İslam İşbirliği Teşkilatı
  • İsrail
  • kınama

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