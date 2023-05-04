İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'e kınama

İİT'nin sosyal medya platformu Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'ta 3 kişinin ölümüne, onlarca kişinin yaralanmasına neden olan "korkunç suçun" kınandığı ifade edildi.

İsrail'in cezasız kalmasının, sonuçları itibariyle "savaş suçuna" denk gelen politikasını sürdürme konusunda bu ülkeye cesaret verdiği aktarılan açıklamada, işlenen suçlarla ilgili hesap sorulması gerektiği kaydedildi.

Bölgede "istikrarsızlık ve gerginliğin artmasına" neden olan suçlarını sürdürmesinin yansımalarından İsrail'in sorumlu tutulduğu açıklamada, Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması çağrısında bulunuldu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus'ta bu sabah bir eve baskın düzenleyerek 3 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail ordusu, Nablus baskınında öldürülen 2 kişinin, 7 Nisan'da işgal altındaki Batı Şeria'da 3 İsrailli yerleşimcinin öldürüldüğü silahlı saldırının failleri olduğunu ileri sürmüştü.