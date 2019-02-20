12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3135
  • 6,0275
  • 229.443
  • 101.631
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan İsrail'in Aksa baskınlarına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail işgal güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya baskınını ve 'vahşi saldırısını' kınayarak, bu saldırıların ciddi sonuçları konusunda uyardı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin mübarek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi, Rahmet Kapısı'nı kapatmaya çalışması, Aksa'da nöbet tutan Filistinli cemaate vahşi saldırısını kınıyoruz." ifadesini kullanıldı.

"AKSA SADECE MÜSLÜMANLARA AİTTİR"

Bu tür saldırıların, İslam ümmetinin duygularını provoke ettiği, uluslararası karar ve sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği belirtilen açıklamada, Aksa'nın sadece Müslümanlara ait ibadet mekanı olduğu vurgulandı.

İİT, dini çatışmaları, aşırılığı, istikrarsızlığı besleyen ve tekrarlanan bu saldırıların devam etmesinden kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğunun İsrail ve işgal güçlerine ait olduğunu kaydetti.

İSRAİL, RAHMET KAPISI'NA İNEN MERDİVENLERİ ZİNCİRLEDİ

İsrail polisi pazar günü Mescid-i Aksa'nın 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemişti.

Bunun üzerine Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

MESCİD-İ AKSA MÜSLÜMANLARIN İLK KIBLESİ OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR

Dün yatsı namazından sonra ise Rahmet Kapısı yakınında nöbet tutan cemaat, İsrail polisinin saldırısına uğramıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. 

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA