İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye çağrısı

Genel Sekreter Taha, Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta düzenlenen 49. İİT Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu.

"İki ülkeyi vuran depremin ardından Türkiye ve Suriye ile dayanışmamızı yineliyor, onlara daha fazla yardım yapılması çağrısında bulunuyoruz." diyen Taha, İİT'ye üye ülkeler arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İİT Genel Sekreteri Taha, Filistin-İsrail meselesine ilişkin ise şunları kaydetti:

"Bu oturum, İsrail'in uluslararası insan haklarını alenen ihlal ederek sistematik cinayet ve terör suçlarını tırmandırması, sömürgeci yerleşim politikasını sürdürmesi, Kudüs'ü Yahudileştirme politikası ve Mescid-i Aksa'nın kutsallığını ihlal etmesi sonucunda ana meselemiz olan Filistin ve Kudüs meselesindeki gelişmeler ve tehlikeli koşullar altında gerçekleştirilmektedir."

Taha, bu ciddi meydan okumaların, İsrail'in suçlarına ve ihlallerine son verme yönünde uluslararası toplumun sorumluluğunu seferber etmek, Filistin halkına uluslararası koruma sağlamak ve mevcut uluslararası adalet mekanizmaları aracılığıyla İsrailli yetkilileri Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan sorumlu tutmak için tutumların birleştirilmesini ve çabaları artırmayı gerektirdiğini söyledi.

İİT Genel Sekreteri, ilgili Birleşmiş Milletler kararları ve Arap Barış Girişimi temelinde iki devletli çözüm vizyonuna ulaşmak için çok taraflı siyasi süreci yeniden başlatma çabalarını destekleme çağrısında bulundu.

Afganistan konusuna da değinen Taha, İİT'nin Kabil'deki ofisi aracılığıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmasında Cammu Keşmir sorununa da yer veren Taha, İİT'nin "Cammu Keşmir'i savunmaya bağlı olduğunu" vurguladı.



Taha, İİT Genel Sekreterliği ve İİT Genel Sekreteri Cammu Keşmir Özel Temsilcisi Büyükelçi Yusuf ed-Dubeyi'nin, İslamabad'da yapılan 48. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sırasında Cammu Keşmir Temas Grubu tarafından kabul edilen eylem planını uygulamaya devam ettiğini dile getirdi.

Dağlık Karabağ konusunda ise Taha, İİT'nin Azerbaycan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruması ve anlaşmazlığın BM Güvenlik Konseyi kararları uyarınca çözülmesi konusunda Azerbaycan'a desteğini sürdüreceğini vurguladı.

Taha, İİT'nin Yemen, Suriye, Sudan, Libya, Sahel ve Çad Gölü Havzası ülkeleri, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mozambik, Gine ve Burkina Faso'da barış, güvenlik, istikrar ve kalkınmanın "halklarının özlemlerine cevap verecek şekilde" sağlanması için yürütülen diyalog ve çabalara desteğini sürdüreceğine işaret etti.

Genel Sekreter Taha, Irak'ın birliğini, toprak bütünlüğünü ve yeniden inşasını desteklemeye yönelik tüm çabaları da takdir ettiğini söyledi.

Moritanya'nın başkenti Novakşot'ta bugün başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nın iki gün sürmesi planlanıyor.

